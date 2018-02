CDA Ede wil eerlijkheid op de woningmarkt.

EDE - Met het (ge)Woonmanifest wil het Edese CDA snel op weg naar een eerlijke woningmarkt. Want wonen is een basisbehoefte, zegt het Edese CDA.

De partij komt daarom met het woonmanifest. De 'gekte op de woningmarkt' wordt steeds groter, vindt het CDA. 'Huizenprijzen schieten op steeds meer plaatsen door het plafond. Het duurt lang voordat er nieuwe woningen worden bij- of afgebouwd en het overbieden van de vraagprijs is standaardpraktijk geworden. We moeten daarom heel snel toe naar een eerlijke woningmarkt.'

Dat zegt Jan Pieter van der Schans, fractievoorzitter en lijsttrekker van het CDA. Woensdagavond was hij te gast in het radioprogramma van EDE FM.

Luister hier naar het interview met Jan Pieter van der Schans: