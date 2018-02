CDA nodigt mensen uit in Neede

NEEDE - Op maandag 26 februari houdt het CDA Berkelland een verkiezingsbijeenkomst in gebouw Diekgraven, Kostersteeg in Neede.

Inwoners, bedrijven, verenigingen en belangstellenden kunnen tussen 19:00 uur en 20:00 uur binnenlopen om in gesprek te gaan met het CDA en haar kandidaten. Inwoners kunnen over allerlei onderwerpen in gesprek gaan met de CDA fractie.

Op locatie

Nadat het CDA alle kleine kernen heeft bezocht en afgelopen maanden een bezoek heeft gebracht aan Ruurlo, Eibergen en Borculo, sluit de fractie op locatie af in Neede.

Het CDA zal hier 'zeker gezien de enorme positieve reacties van de bezoekers mee doorgaan in de nieuwe raadsperiode na de verkiezingen', laat de partij weten in een persbericht. 'Het is van absolute meerwaarde om met de inwoners, bedrijven, verenigingen en belangstellenden in gesprek te gaan over de thema’s die hun interesseren in hun eigen woonplaats.'