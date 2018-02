Medicijn verloren: 'Gevaarlijk voor volwassenen en kinderen'

APELDOORN - In Apeldoorn zijn woensdagmiddag gevaarlijke medicijnen zoekgeraakt. De eigenaar verloor een zwarte schoudertas met daarin een medicijnrol. De politie waarschuwt: 'De medicijnen kunnen gevaarlijk zijn voor volwassenen en kinderen.'

De tas is rond 14.45 uur in de buurt van De Zeis in Apeldoorn kwijtgeraakt. 'Heeft u de tas gevonden of weet u waar deze is? Neem dan contact op via 0900-8844', aldus de politie op Facebook.

Om welk medicijn het exact gaat, is onduidelijk.