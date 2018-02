Kus de laarzen van een meesteres of stel vragen aan sekswerkers

ARNHEM - Sekswerkers toeren vandaag door het hele land en doen daarbij ook Arnhem aan. Reden is de 'Dag van de Betaalde Liefde', een initiatief van Proud, de belangenorganisatie voor sekswerkers. Het moet vooral een feestje worden, met een serieuze noot.

Wie naar het Gele Rijders Plein in de Arnhemse binnenstad komt, kan daar in gesprek gaan met een sekswerker en alles vragen wat je maar wil. 'We zien dat mensen vaak weinig weten over het sekswerk en daardoor altijd wel een prangende vraag hebben', zegt Lynton Kwame van Proud, zelf ook sekswerker.

'Arnhem loopt voorop'

Dat de groep Arnhem bezoekt is een bewuste keuze. 'In Arnhem zie je de laatste tijd hele goede ontwikkelingen. Er is anderhalve week geleden nog een motie aangenomen van D66 en SP om hygiënische werkplekken voor sekswerkers te faciliteren', vertelt Kwame. 'Arnhem loopt echt voorop, het is een van de weinige steden waar echt naar sekswerkers wordt geluisterd.'

'Reden voor een feestje'

Daarom is het volgens Kwame, ondanks de ellende waar sekswerkers regelmatig mee te maken krijgen, reden voor een feestje. 'Er is sexworker karaoke om de stembanden te smeren en een kissing booth booth', vertelt hij.

Vooral dat laatste is bijzonder: 'Het is een link naar de BDSM-wereld. We willen laten zien hoe breed het sekswerk is. Daarom kun je ervaren hoe het is om de laarzen van een meesteres te kussen', aldus Kwame.

Naast Arnhem bezoeken de sekswerkers ook Eindhoven, Utrecht, Hilversum en Amsterdam.

