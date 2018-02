Deel dit artikel:











Bonobo Jill bevallen van gezonde baby Foto: Apenheul

APELDOORN - In de Apenheul in Apeldoorn is op Valentijnsdag een bonobo geboren. Volgens het park heeft moeder Jill een gezonde baby ter wereld gebracht. Beide maken het uitstekend.

Jill heeft een goede dag uitgekozen om te bevallen aangezien het deze woensdag naast Valentijnsdag ook nog Internationale Bonobodag is. De bonobo lijkt van alle apensoorten het meest op de mens en werd eerder ook wel dwergchimpansee genoemd. Het geslacht van de babyaap is nog niet bekend. Waarschijnlijk is het beestje vanaf eind maart te bewonderen, want dan is de Apenheul weer open voor publiek. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl