Deel dit artikel:











Jongerendebat Neder-Betuwe groot succes

OPHEUSDEN - In de raadszaal gingen woensdag 14 februari leerlingen van de drie middelbare scholen uit Kesteren met elkaar in debat. Het debat, dat jaarlijks wordt gehouden, stond in het teken van lokale thema´s zoals windturbines en subsidie voor sportverenigingen.

Geschreven door Mediapartner RegioTV Tiel

Aan de hand van stellingen debatteerden de teams waarbij van tevoren was bepaald of je voor of tegen moest zijn. Daarnaast waren er nog twee stellingen waarover vrij kon worden gedebatteerd. De teams van Helicon en Pantarijn in actie De debatten werden beoordeeld door een jury, bestaande uit lokale politici en een afgevaardigde van de Jongerenraad Neder-Betuwe. Zij namen hun petje af voor de jongeren; doe het maar even voor een volle zaal en met een microfoon voor je neus! De jury Het team van het Van Lodenstein College kwam als winnaar uit de bus, hoewel de jury moeite had tot een unaniem oordeel te komen. Het winnende team had krachtige argumenten en was echt een team. Het winnende team Ook individueel werden deelnemers beoordeeld. De top 3 ziet er als volgt uit: 1. Meike Hartog (Helicon) 2. Arris Willemsen (Van Lodenstein College) 3. Fleur Overeem (Pantarijn) De winnares was Meike Hartog