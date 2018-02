Oma van Kimberley Bos apetrots voor de buis

'Dit is de dag van Kimberley. Hier heeft ze het allemaal voor gedaan', vertelt oma Van Geerlof. Met de buurt zat ze in Ede voor de televisie, met hapjes, drankjes en een hoop spanning.

Bekijk de reportage (de tekst gaat verder onder de video)

Kimberley kwam uiteindelijk in twee runs als negende naar beneden. Zaterdag heeft Kimberley Bos haar laatste twee runs. Buurman Anton van Willigen durft nog geen voorspelling te doen over de kansen van Bos.

'Ik denk niet dat ze echt meedoet om de medailles, het is ook voor het eerst dat ze meedoet. Maar je weet het nooit, want ze werd tijdens een wereldbeker in Pyeongchang ook verrassend derde. Dat was op dezelfde baan waar ze vandaag naar beneden ging.'

'Ze hoort daar thuis'

Wat er ook gebeurt, voor oma zijn de Spelen al geslaagd. 'Ze hoort daar thuis, dat heeft ze met haar prestaties al laten zien. Wat er nog meer in zit? Dat hangt natuurlijk ook van de anderen af.'