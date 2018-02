Gehandicapte jongen (6) wacht nog steeds op nieuwe bus

Janssen uit Schiedam trok zich het lot van Jarno aan, kwam in actie voor een hem totaal onbekende jongen. 'Ik heb zelf een zoon met een beperking, al stelt dat weinig voor vergeleken met wat Jarno heeft. Maar ik heb tegen Mandy gezegd: zorg jij voor je kinderen, de bus probeer ik te regelen.'

Er heeft zich al een ondernemer gemeld die een aangepaste bus kan leveren. Janssen: 'Een bus van 4 jaar oud, dus die kan nog jaren mee. Alleen moet die worden omgebouwd voor Jarno en dat kost veel geld. We hebben nog veel geld nodig.'

Kijk hier de reportage terug die Omroep Gelderland in november vorig jaar maakte. De tekst gaat verder onder de video.

Er lopen verschillende acties, licht Janssen toe, onder meer via een supermarkt in Arnhem en collectebussen op tal van plaatsen. 'En we hebben de medewerking van de gemeente Arnhem. Ze kunnen niet zomaar een geldla opentrekken, want er zijn veel meer gezinnen in een hulpbehoevende situatie.'

Feestavond met artiesten

Pieter Poppinghaus uit Arnhem is ook in de bres gesprongen voor de zesjarige meervoudig gehandicapte knul. Hij regelde voor 23 februari een feestavond in Café De Feestbeesten in Arnhem. Onder meer Emile en Joey Hartkamp en Femke Hengeveld hebben hun belangenloze medewerking toegezegd.

'De kaartverkoop gaat niet hard', verzucht Poppinghaus. De Arnhemmer heeft tot dusverre twintig kaarten kunnen slijten. De kroeg biedt plaats aan ongeveer 130 mensen. Een kaartje is al goedkoper geworden, 15 in plaats van 20 euro.

De opbrengst van de consumpties gaat eveneens naar de actie. Via een verloting is een gesigneerd shirt van Vitesse te winnen.

'Mandy heeft een vinkje achter haar naam'

Jarno's moeder Mandy heeft behalve de zorg voor haar zoon en een dochter moeite de eindjes aan elkaar te knopen, zegt actievoerder Janssen, onder meer door een ellendige scheiding. 'Ze is net uit de schuldsanering en dat is hartstikke goed nieuws natuurlijk. Maar dat wil niet zeggen dat banken en instellingen voor haar in de rij staan. Ze heeft een vinkje achter haar naam.'

De vrouw in kwestie legt de situatie waarin ze verkeert uit op de website van René Janssen. Ze schrijft: 'Wanneer Jarno ziek is en naar het ziekenhuis moet komen, kan dit niet altijd ‘kosteloos’ met een ambulance. Het is niet levensbedreigend zogezegd en moet ik de kosten van de ambulancerit zelf betalen, kosten die ik niet kan betalen en feitelijk doordat het vaker voorkomt in het geheel niet kan betalen.'

Al met al leeft Jarno meer in het ziekenhuis dan dat hij gewoon thuis is Jarno's moeder Mandy

Het openbaar vervoer is helaas ook geen optie. 'Omdat Jarno groter en ouder wordt en reizen en de begeleiding steeds zwaarder en moeilijker wordt, terwijl het openbaar vervoer niet is ingesteld op het vervoer van meervoudig gehandicapten, behalve dan het bijzonder aangepast vervoer. Echter, hierop kan in relatieve noodsituaties niet gerekend worden is mijn ervaring. Een aangepaste bus is dan ook een wens, een uitkomst en een droom', legt moeder Mandy uit.

Ook meldt ze: 'Al met al leeft Jarno meer in het ziekenhuis dan dat hij gewoon thuis is. Ik verzorg Jarno met alle liefde die ik in mij heb, en ervaar grote steun aan mijn ouders en mijn dochter, Jenessa, helpt hierin mee. Al met al zou juist mijn dochter geen verzorgende jeugd en kindertijd moeten hebben, maar gewoon kind moeten en mogen zijn. Men heeft geen idee, hoe dankbaar ik ben voor haar hulp en hoe moeilijk ik het vind dat ik denk dat ik haar tekort doe.'

