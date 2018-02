Kieskompas, Stemwijzer, Mijn Stem of toch zelf uitvogelen welk vakje je rood maakt?

In Gelderland kunnen inwoners van 14 gemeenten toetsen welke politieke partij het best bij ze past. In Arnhem en Apeldoorn hebben kiezers zelfs de keuze uit twee stemwijzers.

Zo'n 26 procent van de Gelderse gemeenten heeft een vorm van online kieshulp. Landelijk is dat ietsje meer: 37 procent. Dat niet alle gemeenten kiezen voor een stemhulp komt waarschijnlijk door de kosten, want een gemeente moet zo'n stemhulp zelf betalen. De gemeente Epe betaalt bijvoorbeeld zo'n 8.000 euro voor het gebruik van Kieskompas.

Intensief proces

Er zijn drie verschillende kieshulpen: Kieskompas, Stemwijzer en Mijn Stem. Kieskompas voorziet dit jaar 35 gemeenten in Nederland van een website. 'We hadden wel meer aanvragen', zegt Jeroen van Lindert van Kieskompas. 'Maar het is zo'n intensief proces dat we bij 35 gemeenten een stop hebben ingesteld.'

Luister hier naar een radioverslag uit Epe:

Gemeenten met Kieskompas:

- Arnhem

- Berkelland

- Doetinchem

- Ede

- Epe

- Wageningen

- Wijchen

Gemeenten met Stemwijzer:

- Aalten

- Apeldoorn

- Beuningen

- Bronckhorst

- Nijkerk

Gemeenten met Mijn Stem:

- Apeldoorn

- Arnhem

- Nijmegen

- Rheden

Culemborg is een vreemde eend in de bijt: daar heeft een inwoner zelf een website in elkaar gezet: Culemborgkiest.nl