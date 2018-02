En de verkiezingsbus rijdt maar door: next stop Opheusden

OPHEUSDEN - Was de verkiezingsbus eerder deze dag al in Culemborg, vanavond is de bus in de gemeente Neder-Betuwe. Daar houdt Regio TV Tiel de politiek van alle kanten tegen het licht.

In Opheusden zijn ze klaar voor.

Na wat inleidende beschietingen kwam Niels van Andel namens de VVD langs. Hij werd eigenlijk verleid om de politiek in te gaan, omdat ie al snel wist wat hij wilde.

Het is wel druk in de bus:

De ChristenUnie meldt en wil een middenpartij zijn. De SGP is er niet en dat zegt iets volgens een aanwezige iets over de koers van de SGP. Daar is verdeeldheid over deelname van deze buscampagne.

Jan Woldberg van de PvdA wil jongeren graag behouden voor de gemeente, dat ze niet weglopen uit Dodewaard. Maar hoe doe je dat? 'We hebben we jarenlang meegeregeerd toen we moesten bezuinigen en nu kan het anders".

Wat er te doen in Ochten? Is er een muur? Wat mag er wel en wat en wat moet de jeugd in de Neder-Betuwe? De bieb moet meer geld maar wie betaalt het? Neder-Betuwe had de laatste prijs, maar Neder-Betuwe heeft een bovengemiddeld hoog aantal laaggeletterden. Op de agenda van de gemeenteraad staat toch een investering in dit agendapunt. Kortom, het heeft de aandacht van de politiek.