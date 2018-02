Deel dit artikel:











Mogelijk toch geen Donjon door fikse tegenvaller Foto: Jeroen de Groot

NIJMEGEN - Na meer dan tien jaar praten over de Donjon in Nijmegen was er vorig jaar eindelijk een ontwerp. Maar door een nieuwe, enorme tegenvaller is de kans dat de reuzentoren ook echt gebouwd kan worden ineens heel klein.

De Stichting Donjon loopt tegen 'nieuwe, zeer lastige hobbels' aan. De archeologische eisen die de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed aan het graven in het Valkhofpark stelt, zijn zo streng dat ze voor enorme onderzoekskosten zorgen. Die zijn bovendien vooraf niet precies in te schatten. (tekst gaat verder onder de afbeelding) Bouwtekening Donjon uit huurdersinformatie van de Stichting Donjon Tonnen De kosten kunnen oplopen tot enkele tonnen. De stichting heeft daar geen rekening mee gehouden en slechts een kleine 30.000 euro gereserveerd voor de archeologische opgravingen. Het is de zoveelste forse tegenvaller voor de initiatiefnemers. De stichting heeft nog geen idee hoe dit probleem het hoofd geboden moet worden, maar geeft de moed nog niet op. In 2006 stemde een meerderheid van de Nijmeegse bevolking via een referendum in met de bouw van de Donjon. Maar de plannen om de in 1794 gesloopte reuzentoren van de voormalige Valkhofburcht opnieuw de skyline van de Waalstad te laten domineren, hebben de wind niet mee. Zie ook: Omstreden Donjon Nijmegen flinke stap dichterbij

