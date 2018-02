Vermist jongetje van 1 teruggevonden

OTTERLO - Het jongetje van 1 jaar dat woensdagmiddag werd vermist in Otterlo (gemeente Ede), is terecht. Dat meldt wijkagent Renzo Scholte.

De politie sloeg alarm nadat het kind was verdwenen vanaf de Sportlaan in het dorp. Mensen in de omgeving kregen een burgernetbericht waarin werd gevraagd naar hem uit te kijken.

Rond 17.00 uur meldde wijkagent Scholte dat de jongen weer terecht was. Waarom hij ineens was verdwenen, is niet bekend.