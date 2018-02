Enes (10) is eerste kinderburgemeester van Doesburg

Dertien kinderen uit groep 7 van verschillende basisscholen hadden zich aangemeld voor de functie van kinderburgemeester. Woensdagmiddag mochten ze zich allemaal presenteren op het stadhuis.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Serieuze zaak

De jongens en meisjes mochten achter gesloten deuren hun verhaal doen aan twee raadsleden en burgemeester Loes van der Meijs. 'Een serieuze zaak, ja. Het is ook de eerste keer voor Doesburg en we willen het natuurlijk ook serieus doen. Dat verdienen de kinderen en dat verdient Doesburg', benadrukt Van der Meijs.

De kinderburgemeester zal er bij officiële momenten en evenementen zijn en heeft ook meerdere keren per jaar een privégesprek met de echte burgemeester. 'Hij of zij moet dus goed kunnen praten, een eigen mening hebben en ook de stem van de kinderen in Doesburg kunnen overbrengen', legt Van der Meijs uit.

Goede ideeën

Uiteindelijk werd Enes Sen gekozen als kinderburgemeester. 'Ja ik ben heel blij', zegt hij vlak na de bekendmaking. De 10-jarige denkt dat hij is gekozen vanwege zijn goede ideeën voor de stad: 'Bijvoorbeeld over de overlast van hondenpoep.'

Enes' 'installatie' is donderdag 22 februari. Dan krijgt hij ook een echte ambtsketen.