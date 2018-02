Deel dit artikel:











Gratis pizza om jongeren naar stembus te krijgen Foto: Pixabay

NIJMEGEN - Jongeren en politiek, het is niet de beste combinatie. Daar moet volgens jongerenwerkgroep Jeugdverbinden in Nijmegen verandering in komen. Lokale politici moeten jongeren met gratis pizza enthousiast gaan maken voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

Op 28 februari organiseert de werkgroep een speciale avond voor jongeren uit de Waalstad. Vorig jaar was er een zelfde soort avond met onder meer de Piratenpartij op bezoek. Aankomende editie zijn er optredens, verschillende spellen, een debat en gratis pizza dus. De avond moet zorgen voor meer bewustwording. Want, zo zeggen de organisatoren: 'Veel jongeren weten de weg naar de stembus niet te vinden, mogen nog niet stemmen of weten niet wat de standpunten zijn van de verkiesbare partijen.' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl