Wietkwekers opgepakt na langlopend onderzoek

ARNHEM - In een langlopend onderzoek naar de handel in hennep heeft de politie dinsdag drie verdachten aangehouden. Het gaat om een 28-jarige Zutphenaar en twee mannen van 30 en 35 uit Arnhem. Ze worden ervan verdacht meerdere wietkwekerijen en -stekkerijen te hebben gehad.

Het onderzoek werd vorig jaar juni opgestart na een melding over een mogelijke hennepkwekerij in Zutphen. In een pand aan de Baudartiusstraat bleken toen ongeveer 200 planten te hebben gestaan, maar de kwekerij - waarvoor illegaal stroom werd afgetapt - was net ontmanteld.

4650 hennepstekken

Gedurende het onderzoek kwamen meerdere hennepkwekerijen en -stekkerijen aan het licht. Hierbij zijn in totaal ruim 160 moederplanten en 4650 hennepstekken in beslag genomen. Ook vond de politie contant geld en een vuur- en stroomstootwapen.

De drie verdachten zitten vast op het bureau. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.