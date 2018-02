Minister geeft uitleg over heikele kwesties Lelystad Airport

DEN HAAG - In een debat en een brief aan de Tweede Kamer gaf minister Van Nieuwenhuizen uitleg over twee heikele zaken in het dossier Lelystad Airport. Het gaat om het maximale aantal vliegbewegingen en de schijn van belangenverstrengeling rondom deskundigen die zich bezighouden met de procedures rondom het vliegveld.

De eerste kwestie is het aantal vliegbewegingen (starts en landingen) dat uitgevoerd wordt vanaf het nieuwe vliegveld. Zeker is nu dat er niet meer dan 45.000 vliegbewegingen op Lelystad Airport komen. Minister Van Nieuwenhuizen neemt daarvoor een motie over die werd ingediend door de SP.

Complete verwarring

De minister betreurt dat er vorige week veel onduidelijkheid is ontstaan. Uit besprekingen op het ministerie bleek dat het aantal vliegbewegingen veel hoger zou kunnen liggen dan het maximum van 45.000 waar altijd over is gesproken. Actievoerder van Hoog Overijssel Leon Adegeest, die bij die besprekingen zat, bracht dat naar buiten.

De verwarring was compleet toen de minister een brief aan de Tweede Kamer stuurde waarin gesproken werd over een gebruiksruimte gebaseerd op 45.000 vliegbewegingen. Uit die formulering concludeerden tegenstanders dat bij de inzet van stillere vliegtuigen, er meer vluchten kunnen plaatsvinden.

Door die formulering denken mensen; misschien is er toch een geheim plan. Minister Van Nieuwenhuizen

De minister zegt heel goed te begrijpen dat er duidelijkheid moet komen. In het debat nam ze een motie van de SP over. Ze belooft het in haar uiteindelijke beslissing eind februari zo duidelijk mogelijk op te schrijven.

'De motie stelt maximaal 45.000 vliegbewegingen zonder onderscheid tussen type vlucht of vliegbeweging', zegt Sem Laҫin. 'Ze gaat het nog verduidelijken, dat gaan we in de gaten houden', zegt het Tweede Kamerlid voor de SP.

Schijn van belangenverstrengeling

De andere kwestie die aan de orde kwam, was de schijn van belangenverstrengeling. 'We moeten erop kunnen vertrouwen dat er geen schijn van belangenverstrengeling is', stelt VVD-Kamerlid Remco Dijkstra uit Lienden tijdens het debat.

Dijkstra reageert op het nieuws dat een deskundige die betrokken werd bij het herstellen van fouten in de Milieu Effect Rapportage (MER) de echtgenoot is van één van de twee directeuren van de Commissie voor de MER. Deze onafhankelijke commissie wordt om advies gevraagd en minister Van Nieuwenhuizen heeft de afgelopen maanden herhaaldelijk laten weten daar veel waarde aan te hechten.

Waar rook is, is vuur

'Heel vervelend dat het is gebeurd', reageert de minister na het debat. Ze stuurde deze woensdag een brief aan de Tweede Kamer. Daarin werd duidelijk dat deskundige Morel sinds 2 november betrokken is geweest bij het herstellen van de MER. Eind januari kwam het ministerie erachter door vragen van de bewonersdelegatie. Vervolgens trok Morel zich op 1 februari terug.

Volgens de minister heeft de Commissie voor de MER gegarandeerd dat er geen beïnvloeding kan zijn geweest. 'Het is een onafhankelijke commissie. Ze hebben aangegeven dat er met een 'Chinese Wall' is geborgd dat mevrouw totaal niet betrokken is bij welk luchtvaartdossier dan ook.'

'Ik vind het ontzettend vervelend dat het is gebeurd. Mensen lezen dit soort berichten, denken waar rook is, is vuur. Het is moeilijk dat gevoel weg te nemen. Maar ik doe mijn best om totale openheid van zaken te geven.'

De minister neemt voor het einde van de maand een beslissing hoe het verder gaat in het dossier Lelystad Airport.