Hoe stemde Gelderland in 2014?

ARNHEM - Om een beter beeld te krijgen bij de lokale verkiezingen, blikken we speciaal terug op afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Op 19 maart 2014 was het tijd voor inwoners om hun lokale stem te laten horen. Hoe verliep dat toen?

Volgende maand is het zover; dan mag iedereen weer naar de lokale stembus om zijn of haar stem te laten horen. In Gelderland rijdt Omroep Gelderland in de Gelderland Stemt-bus door de provincie, vergezeld door de lokale omroepen die de politieke situatie in hun gemeentes onder de lopen nemen. Wat speelt er? Wie spelen er? En waarom moeten we wel of niet op die ene partij stemmen?

Lokale partijen

Waar de landelijke partijen kunnen profiteren van hun naamsbekendheid, moeten de lokale partijen zich vaak iets sterker maken om hun partijprogramma bij potentiële stemmers te pushen. Ondanks minder naamsbekendheid, waren lokale partijen wel het populairste bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen; ruim 24 procent van de Gelderlanders stemden op lokale partijen.

Bij de verkiezingen in 2014 waren er twee gemeentes die alleen maar lokale partijen in de raad hadden; Schiermonnikoog én de Gelderse gemeentes Rozendaal en Druten.

Vaak komen deze partijen op voor belangen die specifiek zijn toegespitst op de inwoners van hun gemeente. De kernvraag is dan ook vaak: Wat wil de burger?

Landelijke partijen

Van alle landelijke partijen die op lokaal niveau hun invloed uitoefenen, was het CDA in 2014 de grootste. In 46 gemeentes (ruim twaalf procent van alle deelnemende gemeentes) wist deze partij de meeste stemmen te bemachtigen. Ook in Gelderland was de CDA (16,42 procent van de stemmen), samen met de VVD (12 procent), de meest populaire landelijke partij.

De PVV deed in 2014 voor de tweede keer mee in slechts twee gemeentes; Den Haag en Almere. Maar dit jaar doet de partij ook mee bij de gemeenteraadsverkiezingen in Arnhem. En de stad lijkt bijna een broedplaats voor nieuwe deelnemers, want ook nieuwkomer DENK voert dit jaar campagne in Arnhem.

Lagere opkomst op lokaal niveau

De verkiezingen zijn altijd spannend voor politici. Natuurlijk zijn de uitslagen ontzettend belangrijk, maar ook de opkomst is bepalend voor het eindresultaat.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn minder hip dan de landelijke en worden vaak als minder belangrijk gezien. Maar toch zijn ze niet minder relevant, in tegendeel. De gemeente beslist bijvoorbeeld hoe de ouderen verzorgd worden, wat er gedaan wordt met die vervallen panden in het centrum, waar uw vuilniszak naartoe moet en of de gaskraan dichtgaat.

Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014 ging 57 procent van de Gelderlanders naar de stembus. Op landelijk niveau was er vorig jaar in Gelderland een opkomst van 77 procent.

Bekijk hieronder een overzicht van de lokale politiek ten tijde van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014: