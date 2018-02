Deel dit artikel:











Memhet Sagsu is lijsttrekker in Arnhem én Amsterdam Foto: RTV Arnhem

ARNHEM - Arnhemmer Memhet Sagsu doet in twee gemeenten mee aan de verkiezingen. Hij is zowel lijsttrekker van de Lijst Blanco in zijn woonplaats als van de Partij voor Iedereen in Amsterdam. Dat bevestigt hij aan RTV Arnhem.

Geschreven door Mediapartner RTV Arnhem

Sagsu zegt dat de Amsterdamse partij hem heeft gevraagd om lijsttrekker te worden. Dit is volgens de Kieswet toegestaan. 'Je mag op meerdere lijsten staan. Maar je kunt in één gemeente plaatsnemen in de gemeenteraad. Hiervoor heeft hij een Verklaring van voorgenomen vestiging moeten invullen in Amsterdam', legt een woordvoerder van de Kiesraad uit. Keuze maken Op het moment dat Sagsu een zetel haalt in Amsterdam én in Arnhem, moet hij dus een keuze maken. Op het moment dat de Arnhemmer niet wordt gekozen in Arnhem maar wel in Amsterdam, moet hij direct verhuizen naar de hoofdstad. Anders kan hij daar geen raadslid worden. Overigens gebeurt dit niet voor het eerst. Het komt vaker voor dat kandidaat-raadsleden op meerdere plaatsen op de kieslijst staan. Vaak zijn dit lijstduwers; bij lijsttrekkers is dit minder vaak het geval. Hoe vaak het precies voorkomt, kan de Kiesraad niet zeggen.