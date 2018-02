Mannen stelen parfum, deodorant en messen

SILVOLDE - Twee mannen (van 23 en 22 jaar) uit Silvolde zijn maandag aangehouden voor diefstal en heling. Dat meldt de politie.

De 23-jarige man wordt verdacht van diefstal van goederen bij een logistieke dienstverlener in de Achterhoek. Hij verkocht de goederen vervolgens met de 22-jarige man via internet.

De 23-jarige hoofdverdachte was een medewerker van het benadeelde bedrijf. In zijn woning is een enorme hoeveelheid goederen aangetroffen, waarschijnlijk allemaal afkomstig uit het logistieke bedrijf. Het gaat onder meer om parfums, deodoranten, messen, maar ook kleding. Daarnaast is 3000 euro aan contanten gevonden.

Alle spullen, twee pallets vol, en de auto van de verdachte zijn in beslag genomen.