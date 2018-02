VIDEO: Hoe kijken Culemborgse jongeren naar de gemeenteraadsverkiezingen?

CULEMBORG - Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voor veel jongeren is dit de eerste keer dat zij hiervoor mogen stemmen. Maar gaan zij dit ook doen? En wat zijn thema's waar jongeren het meest naar kijken?

De StraatKonijnen van Omroep Gelderland gingen Culemborg in om aan jongeren te vragen wat er volgens hen speelt in de gemeente. Verkeer blijkt een groot thema in Culemborg. Zo schijnt de ovale rotonde een levensgevaarlijk punt te zijn. Wat gaat de gemeenteraad hier aan doen? Dat wordt gevraagd aan Amy van der Lee (21) van de VVD en Bas van Hees (18) van de SP.

(Tekst gaat verder onder de video)

Verder werd aan deze twee kandidaat-raadsleden gevraagd hoe ze de plaatselijke jongeren meer kunnen betrekken bij de politiek.