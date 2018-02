Deel dit artikel:











Achterhoek Zuid krijgt glasvezel: 'Ongelooflijk goed nieuws is'

ULFT - Buitengebieden van gemeenten in het zuiden van de Achterhoek krijgen glasvezel. Vijftig procent van het aantal inwoners heeft zich aangemeld voor de aansluiting in combinatie met een abonnement. Dat is voldoende om de aanleg van het snelle internet te realiseren in Doetinchem, Doesburg, Montferland en Oude IJsselstreek.

'De inwoners van de Achterhoekse gemeenten hebben zich met z’n allen ingezet om vijftig procent deelname te halen', stelt directeur Piet Grootenboer van Glasvezel Buitenaf. 'We hebben gezien hoe groot de inzet was van de verschillende ambassadeurs in het gebied. Juist daarom kunnen we nu al aankondigen dat er glasvezel komt. Iets dat voor de inwoners en bedrijven ongelooflijk goed nieuws is.' De informatieavonden over glasvezel zijn drukbezocht. Op enkele plekken werden inwoners zelfs geweigerd omdat zalen te vol waren. Toch duurde het enkele weken voor het benodigde percentage was behaald. Inschrijven kan nog tot maandag 19 februari. Op die datum wordt ook het eindpercentage bekendgemaakt.