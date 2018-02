NEC'er Arnaut Groeneveld wil blijven vlammen

NIJMEGEN - Vleugelspits Arnaut Groeneveld is helemaal terug bij NEC.

Na een rugblessure, die hem meer dan twee maanden aan de kant hield, maakt hij weer als vanouds zijn acties. "Ja, dat zal wel moeten. Dat is een onderdeel van mijn spel. Ik ben er alleen maar sterker op geworden. Het is een kwestie van tijd dat ik blijf vlammen."

NEC staat bovenaan, mede omdat concurrent Fortuna Sittard het laat afweten. "Het helpt ons zeker. Je ziet dat Fortuna aan een slechte reeks bezig is. Als we ze volgende week pakken, zijn we zeker goed op weg. Maar we moeten niet teveel naar andere teams kijken. Onze focus ligt nu op MVV, we mogen ze zeker niet onderschatten."

NEC verloor de laatste drie uitwedstrijden. "Ik denk dat het niks meer dan een dipje geweest is. Als we gewoon spelen zoals we kunnen, moet uit ook geen probleem zijn voor ons."