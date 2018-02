Bont en blauw geslagen in psychiatrische instelling, familie staat machteloos

DOETINCHEM - De zus van een psychiatrisch patiënte uit Doetinchem is helemaal klaar met GGNet. Haar zus is in de instelling in die plaats niet veilig, vindt ze. 'Ze is vorige maand door een medebewoner in elkaar geslagen en GGNet neemt haar niet in bescherming', zegt de zus. 'Ze hebben haar verhuisd naar een woning ernaast, maar ze ziet haar belager nog elke dag. We zijn machteloos.'

De vrouw meldt dat haar zus vaker slachtoffer is van de medebewoner. 'Hij laat anderen zijn piemel zien en gedraagt zich agressief.' Hij zou het slachtoffer meerdere keren mishandeld hebben. 'Ze heeft al eens in het ziekenhuis gelegen. We hebben als familie al eens tegen GGNet gezegd: doe hier iets aan.'

GGNet biedt onder meer hulp aan mensen met een psychiatrische stoornis. Dat gebeurt zowel ambulant als in woongroepen. Het uitgangspunt, meldt de instelling op haar site, is om zo groot mogelijke zelfstandigheid te bereiken in een eigen woonplek.

De mishandelde vrouw woont in een woongroep van GGNet aan de Lampongstraat in Doetinchem. Er zijn zeven eengezinswoningen, elk huis biedt ruimte aan vier bewoners.

Van bewoners zelfstandigheid gevraagd

Over de woningen schrijft de instelling op haar site: 'Een van de woningen ligt op afstand van het kantoor, waardoor daar minder begeleiding aanwezig is. Dit houdt in dat er van bewoners meer zelfstandigheid wordt gevraagd.'

We nemen de zaak uiterst serieus Woordvoerster GGNet

Woordvoerder Hetty d' Arnaud van GGNet laat in een schriftelijke verklaring weten: 'GGNet vindt geweld, zowel tussen patiënten onderling als richting hulpverleners onacceptabel. Wij vinden deze situatie heel vervelend, voor zowel de bewoonster als de familie van bewoonster. Wij begrijpen dat zij zich zorgen maken over hun zus. Wij nemen deze zaak uiterst serieus.'

Aan de mishandeling, die een maand geleden plaatsvond, ging een toiletincident vooraf, zegt de zus van de mishandelde vrouw. 'Ze had een opmerking gemaakt dat hij bij toiletbezoek de deur had open laten staan. Toen heeft hij haar in elkaar geslagen.' De bewoonster liep een blauw oog op en een gekneusde arm.

Broer stapte naar de leiding

Een broer ontdekte de verwondingen vier dagen later toevallig en ging verhaal halen. 'Hij vroeg de leiding of die aangifte had gedaan, maar dat was niet gebeurd', zegt de zus. GGNet zegt daarentegen na de mishandeling direct actie ondernomen te hebben om herhaling te voorkomen.

'Ze hebben met ons geen contact gezocht', zegt de zus van het slachtoffer. 'Zogenaamd omdat mijn zus zou hebben gezegd dat ze het maar stil moesten houden. Ze hebben haar verhuisd, maar ze ziet haar belager nog elke dag. We zijn machteloos', zegt de zus. 'Na 18.00 uur staan de bewoners er alleen voor en is er geen begeleiding meer, want die is dan naar huis.'

De woordvoerster van GGNet laat weten: 'Hier wonen mensen, dat kan ook zonder behandeling zijn. Een aantal van de bewoners heeft ambulante behandeling vanuit GGNet. Er is ambulante begeleiding, indien nodig kan door bewoners begeleiding ingeroepen worden, 24 uur per dag.'

De Doetinchemse klaagster haalt haar schouders op voor deze uitleg: 'Die jongen heeft mijn zus bont en blauw geslagen en het enige dat ze doen is mijn zus overplaatsen naar een woning naast haar oude huis. Ze moeten hém daar weghalen, maar dat doen ze niet.'

'Ze willen nu met ons om tafel'

GGNet meldt de voorbije weken al meerdere pogingen te hebben gedaan om met de familie van de bewoonster in contact te komen om een afspraak te maken om de situatie te bespreken. Inmiddels is dat contact er geweest, bevestigt de Doetinchemse zus: 'Ze willen met ons om tafel, maar dat hebben ze pas voorgesteld nadat ik naar jullie (Omroep Gelderland, hvv) ben gestapt. Na de mishandeling hebben we de leiding al vragen gesteld.'

Antwoorden krijgen we niet, antwoorden hebben ze niet Zus van het slachtoffer

Hebben die vragen geleid tot antwoorden? De zus schudt haar hoofd. 'Antwoorden krijgen we niet, antwoorden hebben ze niet.'

D' Arnaud van GGNet: 'We nemen altijd passende maatregelen indien geweld plaatsvindt, alsmede maatregelen om herhaling te voorkomen. Veiligheid is een zeer belangrijk thema in onze organisatie.'

De zus zegt dat enkele weken na de mishandeling de belager haar zus in de straat van de woongroep bijna aanreed. 'Die gozer slikt medicijnen en mag gewoon autorijden. Dat kan toch niet?!'

Vanwege de privacy heeft de redactie besloten de direct betrokkenen anoniem op te voeren.