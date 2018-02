Kadioglu lijkt basisplaats kwijt te raken bij NEC

NIJMEGEN - Het heeft er alle schijn van dat Ferdi Kadioglu zijn basisplaats kwijt is bij NEC.

Het 18-jarige supertalent trainde woensdag niet bij de basiself. Kevin Jansen kreeg de voorkeur op het middenveld. Het is de eerste keer dat Kadioglu wordt gepasseerd onder trainer Pepijn Lijnders. De eerste wedstrijden van het seizoen onder Adrie Bogers stond Kadioglu er ook al naast. Daarna was hij vaste keus en had hij met vier doelpunten en negen assists ook een hoog rendement.

Wojciech Golla keert terug in de basis na een schorsing. Dat gaat ten koste van Frank Sturing. Steeven Langil is ook weer volledig fit na een knieblessure, maar begint vrijdag tegen MVV vermoedelijk op de bank.