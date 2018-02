Rudine Berends, lijsttrekker Gemeentebelangen, over het verleden en de toekomst

OPHEUSDEN - Waar liep Gemeentebelangen Neder-Betuwe de afgelopen raadsperiode tegenaan? En hoe vertaalt zich dat in het verkiezingsprogramma voor de komende periode? Een interview met lijsttrekker Rudine Berends.

De afgelopen vier jaar zijn er veel bezuinigingen doorgevoerd in de gemeente. Gemeentebelangen is het niet altijd eens geweest met de manier waarop dit is gedaan en heeft hier ook actie op ondernomen.

Zij stellen dat er kritischer kan worden gekeken naar de samen werking en budgetten en initiatieven, zoals privatisering van projecten.

Voor de komende verkiezingen is er veel aandacht voor het realiseren van de doelen met betrekking tot duurzaamheid en streeft de partij naar meer burgerbetrokkenheid.

