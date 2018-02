Gouden tip voor Valentijnsdag: schrijf je eigen Vijftig tinten grijs!

1. Alarmbellen bij de opmerking: 'We doen niet aan Valentijn'

Als een man zegt 'we doen niet aan Valentijn' dan betekent dat 'we doen niet aan Valentijn'. Als een vrouw zegt 'we doen niet aan Valentijn' dan kan dat heel veel dingen betekenen. Tip voor de man: neem altijd het zekere voor het onzekere en doe aan Valentijn!

2. Let op ‘achteloze’ opmerkingen

Vrouwen communiceren subtiel en verwachten dat mannen aanvoelen wat de wensen en verlangens zijn. Dit is zeer lastig voor de direct communicerende man.

Daarom deze tip voor de man: Let de dagen voorafgaand aan Valentijn op schijnbaar achteloze opmerkingen als 'We zijn al lang niet meer in de sauna geweest' of 'Ik heb een paar hele mooie schoenen gezien, maar vond ze te duur.' Dit betekent letterlijk: 'Ik wil naar de sauna en ik verwacht dat je die schoenen voor mij koopt, ook al zijn ze te duur.'

3. Bloemen zijn goed, mits...

…je ze niet in haar handen drukt en zegt: 'Hier. Wat eten we?'

…ze bij voorkeur bezorgd worden, het liefst op haar werk, zodat iedereen kan zien hoe attent jij bent!

…ze niet van het tankstation zijn, verpakt in een goedkoop krakend cellofaantje of een 35 procent-sticker.

4. Kom uit de joggingpak!

Deze tip is exclusief en indringend voor de vrouw. Ben jij het type dat elke avond in jogging- of huispak op de bank woont? Doe dan weer eens even leuk en kleed je alsof jullie weer voor het eerst op date gaan. Kan je toch gewoon op de bank zitten, maar het oogt voor hem net even iets anders. Kleine moeite, groot plezier!

5 . Ik hou van jou, omdat…

Het is altijd fijn om een welgemeend 'Ik hou van jou' te horen. Maar het is vaak een dialoog van niks. 'Ik hou van je. Ik ook van jou schat.' Valentijn is bij uitstek het moment om elkaar te laten weten WAAROM je zoveel van hem of haar houdt. Voor jezelf ook fijn om dat weer even helder te hebben.

6. Lekker eten én stomende seks

We kunnen er heel moeilijk over doen, maar de gemiddelde man doe je toch het grootste plezier met lekker eten en stomend hete seks. Al dan niet gelijktijdig geserveerd. En verrassing: de gemiddelde vrouw ook. De aanpak om zover te komen verschilt misschien, maar uiteindelijk genieten ze er allebei van...

7. Schrijf je eigen 50 tinten grijs!

Nu we het toch over seks hebben: Schrijf je eigen 50 Tinten grijs! Verlangens en fantasieën hebben we allemaal. Schrijf allebei je eigen erotische verhaal waarin je partner en jij hoofdpersonen zijn. Laat je fantasie de vrije loop en wie weet verleid je je partner met jouw woorden om stiekem gekoesterde erotische verlangens te vervullen. Als je de juiste snaar raakt, krijgt je Valentijnsdag absoluut een happy end!

Saskia Paulissen was woensdag te gast in Op de koffie. Het gesprek is hieronder terug te zien en te beluisteren.