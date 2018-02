Ouderen delen hun liefdesverhaal met jongeren

Zo leerde een stelletje elkaar jaren geleden kennen toen ze beiden werkten voor de spoorwegen in Arnhem. Ab Nab is inmiddels 65 jaar getrouwd en vertelt op het station in Arnhem graag over hoe hij zijn vrouw leerde kennen. 'Zij werkte op het kantoor en dan moest ik ook steeds invallen.'

Tour d'Amour

Het station is één van de stopplekken van de Tour d'Amour, een rondreis georganiseerd door Old-School. Bij Old-School worden ouderen en jongeren met elkaar in contact gebracht. Zo kan de oudere zijn ervaring delen en kan de jongere leren dat de oudere generatie veel nuttige kennis draagt.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Bruidsjurk

De tweede stop van de dag is in een bruidsjurkenwinkel op de Jansplaats. Mevrouw Plomp vertelt daar over haar eigen gemaakte bruidsjurk. In 1951 werkte zij in een stoffenwinkel in Den Haag en zij had al lange tijd een oogje op een bepaalde stof. Het eindresultaat wordt bewonderd door de jongere generatie, vooral de lange sluier die 'als een waterval van haar afloopt'.

Old-School wordt georganiseerd vanuit woonzorgcentrum Vreedenhoff in Arnhem. In totaal doen zo'n zeventig bewoners en omwonenden mee aan het programma dat steeds verschillende thema's benadert. Voor Valentijnsdag staan de verhalen over de liefde centraal en is de Tour d'Amour opgezet om die verhalen tastbaarder te maken.