Partij voor de Dieren start campagne met vertoning film Foto: RN7

NIJMEGEN - De Nijmeegse afdeling van de Partij voor de Dieren start zondag 18 februari de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen met de vertoning van de film The Nature of Cities, een documentaire over het belang van een groene stad.

Voorafgaand aan de film licht de landelijke fractievoorzitter Marianne Thieme toe hoe belangrijk en onmisbaar natuur is voor de gezondheid van mensen, de biodiversiteit en de klimaatverandering. Vergroenen Michelle van Doorn, lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren in Nijmegen, bespreekt na afloop wat de partij de komende vier jaar wil doen om Nijmegen te vergroenen. The Nature of Cities zoomt in op de vraag hoe de hectiek van de stad kan worden gecombineerd met een groene leefomgeving. De film laat mogelijkheden zien om de stad hittebestendig te maken en regenwater op te vangen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl