'Culemborgs theater te kwetsbaar met alleen vrijwilligers'

CULEMBORG - Theater De Fransche School in Culemborg wil weer subsidie van de gemeente. Dat maakte bestuurslid Dick Kruijd bekend tijdens een uitzending vanuit de verkiezingsbus op de Markt in de Lekstad.

De Fransche School moet het al jarenlang zonder gemeentelijk geld doen. De subsidie werd stopgezet, nadat de jaren daarvoor er ieder boekjaar geld bij moest.

Sindsdien draait het theater op vrijwilligers, maar volgens het bestuur is dat niet langer houdbaar. Volgens bestuurslid Kruijd is de basis van de organisatie te kwetsbaar en is de continuïteit in gevaar. Daarom wil De Fransche School een jaarlijkse subsidie van de gemeente van tussen de 50.000 en 100.000 euro.

Dat geld moet besteed worden aan een extra betaalde kracht. Volgens de gemeente kan er de komende maanden wel gekeken worden naar het verzoek, maar is het de vraag of een volledig besluit kan vallen voordat het nieuwe theaterseizoen 2018-2019 ingaat dit najaar. Eerst moet er nog een analyse worden gemaakt van wat de Fransche School echt nodig heeft.

Sympathie

Een snelle rondgang langs een aantal politieke partijen, die rondom de bus verzameld waren leerde, dat die partijen sympathiek tegenover het theater staan en best willen praten over een hernieuwd subsidie.