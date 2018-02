De verkiezingsbus was in Culemborg: lees het terug

Diverse lijsttrekkers en kandidaat-raadsleden schoven aan in de bus, waar het onder meer ging over een heet hangijzer in de Lekstad: veiligheid. Maar ook theater De Fransche School en de soms verrassende verkeersoplossingen in Culemborg werden besproken.

Kijk hier welke route de bus aflegt in de komende weken

Lees de gesprekken terug:

SP versus GroenLinks

De eerste die aanschuift is Joost Reus van GroenLinks. Hij spreekt over de aantrekkelijkheid van de plaats Culemborg. Reus is lijstduwer voor zijn partij en op dit moment ook wethouder. Hij wil ruimte geven aan jongeren in de raad, maar is wel wethouderskandidaat voor zijn partij. De partij heeft duurzaamheid op de agenda gezet en wil gaan kijken hoe de stad van het gas af kan komen in de komende jaren.

Wat lijsttrekker Thijs Heemskerk van de SP betreft had het beleid socialer gekund in de afgelopen jaren. 'Culemborg staat nu goed bekend als het om duurzaamheid gaat. Dat is prachtig. Maar we hadden ook graag als sociale gemeente te boek gestaan.' Reus countert: 'Maar wij zijn wel de meest sociale gemeente van Rivierenland.'

Heemskerk vindt desalniettemin dat er nog genoeg te verbeteren valt, als het bijvoorbeeld aankomt op thuiszorg. Ook moet het gemakkelijker zijn om passende woningen voor (jonge) mensen te vinden.

Geld voor de Fransche School?

Een aantrekkelijke stad en bruisende cultuur is goed voor de werkgelegenheid in een stad, maar het moet niet teveel kosten, is de teneur. Theater De Fransche School heeft de naam van 'een bodemloze put' opgebouwd. 'Dat is alweer een tijdje geleden, maar het zingt nog steeds rond' beaamt theaterdirecteur Dick Kruijd. Hij praat over hoe zijn theater het nu doet, zonder subsidie. Het gaat eigenlijk best goed, merkt hij op. Maar de basis is wat wankel.

'We draaien op vrijwilligers, dat is op den duur moeilijk vol te houden. We blijven langs de afgrond lopen. Daarom zijn we opnieuw in gesprek gegaan met de gemeente en dat gaat leiden tot een analyse. We hebben tussen de 50.000 euro en een ton nodig.'

Verslaggever Justus Leerling peilt de stemming over het theater buiten de bus

Monica Wichers van de partij Culemborg van NU: 'Het theater gaat ook mij aan het hart. Ik snap dat er geld nodig is. We moeten met de analyse bekijken wat er nu echt nodig is. We willen het theater tenslotte niet kwijt. Goed onderzoek is nodig, maar ik ga geen bedrag noemen wat er voor uitgetrokken zou moeten worden.' Ook met de PvdA kan daarover gesproken worden, zegt Fouad Sidali. Collin Stolwijk van D66 beaamt dit, evenals wethouder Cultuur Joost Reus.

Een nieuwe partij

Monica Wichers is een nieuwe partij gestart: Culemborg van NU. Ze stapte uit de VVD. Wichers vertelt trots te zijn op wat er bereikt is in de laatste jaren, maar er waren onoverkomelijke verschillen van inzicht tussen haar en de partij. En dus zag zij geen andere manier dan een eigen partij starten, 'omdat ik van Culemborg houd en mij voor deze stad wil inzetten.'

'Als lokale partij sta je dichter bij de mensen. Zij weten jou beter te bereiken en je kunt meer pragmatische oplossingen aandragen. Het was heel bevrijdend om uit een partij te stappen.' Wichers wil nu haar eigen verhaal volgen, zonder gebonden te zijn aan een landelijk partijprogramma.

Collin Stolwijk van D66 is het er fel mee oneens en vindt dat D66 Culemborg ook dicht bij de burger staat. 'Dit is echt grote flauwekul', refereert hij aan de schets van de lokale politiek door Wichers. Hij vervolgt: 'De lokale politiek is voor ons van groot belang en wij hebben profijt van het vallen onder een landelijke partij.'

Zo ziet het eruit buiten de bus

Stolwijk blijft zitten en gaat het gesprek aan over scholing. Hij is immers wethouder van Onderwijs. 'Leerlingen moeten beter in staat zijn goede keuzen te maken, om zo niet in het niets te vallen voor, na of tijdens hun opleiding. Geen leerlingen die buiten de boot vallen. Daarom moet er mbo-onderwijs naar Culemborg komen.'

Bedrijven kunnen in Culemborg niet altijd aan personeel komen. 'Dat hoort hier inderdaad bij. Wij gaan iemand aanstellen die de verbinding onderwijs-bedrijven kan maken, ook in het belang van de ondernemer.'

Han Braam van de VVD: 'We zullen hier inderdaad ook aandacht voor hebben. Kinderen die moeilijker aan de slag komen, moeten we op hun niveau optimaal inzetten. Daar heeft uiteindelijk iedereen profijt van.'

Over de brug

Stolwijk over transport: 'We willen investeren in een snelfietsroute Den Bosch - Utrecht, met een fietsbrug over de Lek bij Culemborg, om mensen zo te verleiden met de (elektrische) fiets hun woon-werkverkeer te doen en de auto te laten staan. En ons Statenlid en Kamerlid komen naar Culemborg om hier aandacht voor te vragen. Dát is het voordeel van bij een landelijke partij te zijn aangesloten.' De VVD beaamt dat de route een goed idee is.

Waar VVD en D66 hard van mening over verschillen, is het storten van buitenlands slib in de Redichemse waard. Wat betreft de VVD gebeurt dit pertinent niet, maar D66 ziet mogelijkheden om zo, mits het slib niet vervuild is, de waard economisch leefbaar te houden. 'Want er moet ook gewoon geld verdiend worden', zegt Stolwijk.

Samen veilig

Huidig wethouder Fouad Sidali van de PvdA is aangeschoven. Sidali woont straks in Culemborg, vertelt hij verheugd. 'Ik krijg bijna de sleutel van mijn nieuwe huis. Ik kan niet wachten.'

Veiligheid is voor de PvdA een belangrijk thema. 'Veiligheid doen we samen. We zien hier dat je als inwoner te weinig te zeggen hebt over hoe je je eigen straat zou willen indelen als het gaat over veiligheid. Nog erger is dat mensen zich niet durven uit te spreken, of aangifte durven te doen.'

Vliegt je auto dan niet meer in de fik? Sidali: 'Nee, dat niet. Maar we moeten het samendoen; politie en justitie kunnen niet overal zijn. Als mensen voelen: dit is mijn straat, dit is mijn wijk, dan willen zij ook opkomen voor hun straat of wijk.'