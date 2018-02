Gemeentebelangen organiseert politiek café in Renkum

RENKUM - De lokale partij Gemeentebelangen organiseert op 23 februari een politiek café in centrum Doelum. Er wordt muziek gemaakt, kunst getoond en een pubquiz gehouden om meer burgerparticipatie proberen uit te lokken.

In het sportcafé van het nieuwe centrum Doelum in Renkum gaat de partij het gesprek aan met inwoners. Onder het thema "De Stem van Renkum" wordt gesproken over onderwerpen die meer politieke aandacht verdienen en wordt er teruggeblikt op de afgelopen vier jaar.

Pubquiz

Tussen de gesprekken door is er live muziek van een band genaamd Goed Bedoeld. De Renkumse kunstenaar Albert Ziëck schildert live een doek waarop alle zes dorpen terugkomen. Daarnaast wordt er ook een pubquiz georganiseerd om de avond wat interactiever te maken.

Vanaf 19.30 uur gaat het politieke café open. De avond start om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.30 uur.

