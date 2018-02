De Rode Loper

Deel dit artikel:











ARNHEM - Midden tijdens de Olympische Winterspelen heb ik het over kunst en sport. Hebben die dan iets met elkaar van doen? Je bent misschien als snel geneigd om nee te zeggen. Totdat je je even de tijd geeft om er over na te denken.

En dan weet je het: 'Het heeft van alles met elkaar te maken.' Vaak immers is sport, of zijn sporters, het onderwerp van een beeld of schilderij. Niet voor niets staat bij de entree van Sportcentrum Papendal, de thuisbasis van het Nederlands Olympisch Comité, een beeldengroep van drie hardlopers. In de berm van de befaamde Zevenheuvelenweg tussen Groesbeek en Berg en Dal staat een prachtig beeld van twee hardlopers. Van de hand van kunstenares Marijke van Balen. Ze tekende alleen de omtrek van de figuren. Niet met een potloodlijntje, maar in keihard cortenstaal. En toch rennen ze daar haast lichtvoetig. Soepeler dan een groot deel van de deelnemers die daar jaarlijks voorbijgerend komen tijdens de Zevenheuvelenloop. De één een kopie van de ander; of de schaduw.