Partij voor de Dieren Buren: geen jacht in onze gemeente

MAURIK - Het is een speerpunt van de PvdD Buren: de jacht. Het zal niet verrassend zijn dat de partij staat voor een algeheel verbod hierop, maar wat houdt dat precies in?

De PvdD stelt zelf dat zij de enige politieke partij in Buren is die de belangen van alle levende wezens, mens én dier, als uitgangspunt kiest voor het gemeentelijk beleid.

Verstorend

Zijn standpunt is dat jacht en hengelen het evenwicht in de natuur verstoren. Hiernaast vinden zij het dan ook dieronvriendelijk. De Partij voor de Dieren wil dat in het wild levende dieren met rust worden gelaten en de mogelijkheid hebben in vrijheid te leven.

Over het standpunt van jagers dat zij door de jacht de wildstand beheren is de partij duidelijk: dat is pure jagerspropaganda.

Joop de Jonge, raadslid PvdD in Buren, schreef er een artikel over, dat hier terug te lezen is.