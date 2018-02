Deel dit artikel:











Beuningse StemWijzer van start Foto: Wijchense omroep

BEUNINGEN - In Beuningen is dinsdag de Stemwijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen gelanceerd. Dat gebeurde in het gemeentehuis van Beuningen, in aanwezigheid van de lijsttrekkers van de zeven deelnemende politieke partijen.

Geschreven door Mediapartner Wijchense Omroep

Aan de hand van lokale stellingen geeft de StemWijzer een stemadvies. Deze voor Beuningen ontwikkelde StemWijzer geeft inzicht in hoe de lokale politieke partijen over verschillende onderwerpen denken. De StemWijzer bestaat uit 30 stellingen die men kan beantwoorden met eens, oneens of geen van beide. De StemWijzer is te vinden via http://beuningen.stemwijzer.nl