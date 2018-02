Foto's van koeienstallen voor laagvliegende helikopterpiloten

DREMPT - Defensie gaat bij de oefeningen met legerhelikopters in de Achterhoek rekening houden met stallen in de regio. Bestuurder Henk Jolink van LTO Noord zegt dat de belangenorganisatie 'een goed gesprek' heeft gehad met Defensie. Een kort geding is om die reden van de baan.

'We hebben duidelijke uitleg gekregen over de oefening. De vluchten worden goed voorbereid en er wordt rekening gehouden met locaties waar meldingen vandaan komen', vertelt voorzitter Jolink van de LTO-afdeling West-Achterhoek. 'We wilden dat ze hoe dan ook boven de stallen weg zouden blijven, maar dat is niet altijd te voorkomen. Daarom gaan we ze helpen stallen met dieren beter te herkennen.'

Schrik bij koeien

LTO gaat onder meer foto’s van verschillende stallen met Defensie delen. De foto’s moeten piloten helpen bij het herkennen van stallen waar op dat moment dieren in verblijven. Ook moeten de afbeeldingen bijdragen aan meer verantwoordelijkheidsgevoel bij de piloten. 'Als een helikopter plots boven een stal met koeien hangt, schrikken de dieren en vallen ze over elkaar heen. Dieren kunnen dan te komen overlijden, met duizenden euro’s aan schade tot gevolg.'

Schadeafhandeling

Over de al opgelopen schade heeft Defensie volgens Jolink toegezegd de afhandeling te versnellen. 'We hebben nog geen beeld van de schade, dat duurt soms dagen tot weken omdat je niet direct de gevolgen voor de dieren duidelijk hebt. Complicaties kunnen zich soms op een later moment pas voordoen. Met Defensie is afgesproken de afhandeling met korte lijntjes in gang te zetten en te evalueren.'

LTO Noord heeft boeren opgeroepen om schades en locaties waar veel overlast ontstaat te melden. De plekken worden vervolgens door Defensie aangemerkt als gebieden waar piloten minder of niet meer gaan vliegen. 'Als ze dat wel doen, worden ze daar op aangesproken en moeten ze wellicht voor straf aan de grond blijven', aldus Jolink.

