CDA Doesburg wil nieuwe sporthal bij zwembad

DOESBURG - Doesburg moet een multifunctioneel sportcentrum krijgen bij zwembad Den Helder. Dat stelt CDA Doesburg in het verkiezingsprogramma.

Lijsttrekker Stan Hillenaar: 'Nu we na gaan denken over een nieuw centrumplan in de Beinum, moeten we ook nadenken over een nieuwe sporthal. Ons idee is om aan te sluiten bij de visie van het bestuur van zwembad Den Helder en de nieuwe sporthal tegen het zwembad aan te bouwen. Zo kunnen we er een multifunctioneel sportcentrum van maken waardoor dingen veel rendabeler kunnen.'

Drie vliegen

Het CDA vindt dat op dit moment te veel geld wordt overgemaakt naar het zwembad, omdat laatstgenoemde dit tekort komt. Hillenaar: 'Door nu dingen samen te gaan voegen, duurzaam energie op te wekken op en bij het sportcentrum en een aantrekkelijk sportcentrum voor Doesburg en de regio op te zetten willen we fors te gaan besparen.'

Ook wil de partij veilige fietsoversteekplaatsen van Beinum-West naar Oost en zo ook een veilige fietsroute richting het sportcentrum. 'Als we daar dan ook een prachtplek van maken waar oud en jong samen kunnen bewegen dan slaan we drie vliegen in één klap', aldus Hillenaar.