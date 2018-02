Wilde zwijnen zorgen voor overlast bij sportcomplex

VELP - De gemeente Rheden gaat iets doen tegen de overlast van wilde zwijnen in Velp. Bij sportcomplex de Pinkenberg en het Openluchttheater komt een zwijnenkerend raster. Dit gaat zo'n 30.000 euro kosten.

Volgens de gemeente is het momenteel voor de sporters, de sportvelden, de inwoners van Velp en de dieren zelf een onhoudbare situatie. Het huidige raster rondom de sportvelden is niet gemaakt voor het weren van zwijnen, maar voor het buitenhouden van mensen. Het functioneerde tot nu toe ook tegen zwijnen.

De tekst gaat verder onder het kaartje.

De plek waar het zwijnenkerend raster moet komen. Foto: Gemeente Rheden.

Door de hoge wildstand in combinatie met het beperkte voedselaanbod, zijn de dieren op zoek gegaan naar nieuwe voedselgebieden. Ze hebben volgens de gemeente Rheden geleerd onder het raster door te kruipen en zullen dit blijven doen. Vanuit de sportvelden gaan de zwijnen ook de wijken in en veroorzaken daar schade.

Er staan rondom Rozendaal en Velp zwijnenrasters, maar niet bij de sportvelden. Hier gaat het over in gemeentelijk raster, dat niet is bestand tegen zwijnen. De gemeente Rheden wil nu deze hekwerken van de sportvelden en Openluchttheater ook zwijnenkerend maken, zodat het aansluit op het raster van de provincie en het samen een gesloten geheel vormt.