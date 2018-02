Moeizame generale skeletonster Bos, maar wel ontmoeting met koning

EDE - Kimberley Bos heeft zich bij de laatste twee officiële trainingen voor de start van de olympische wedstrijd van vrijdag niet met de besten kunnen meten. De Nederlandse skeletonster zette in het Olympic Sliding Centre in Pyeongchang tijden neer van 53,39 en 53,34 seconden. Daarmee eindigde de 24-jarige Edese beide keren als twaalfde.

Een dag eerder zette Bos, tijdens de derde van de in totaal zes oefensessies, haar beste tijd neer (52,74). Dat betekende de elfde tijd. In de vierde training werd ze achtste in 52,76.

Bos is de eerste Nederlandse skeletonster ooit die meedoet aan de Olympische Spelen.

De Edese had ook nog een leuke ontmoeting, met koning Willem-Alexander:

