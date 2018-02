Wethouder Rheden 'intimiderend' tegen ambtenaren

DE STEEG - Wethouder Tjebbe Vugts heeft zich tijdens een personeelsfeest van de gemeente Rheden 'intimiderend en onprettig' gedragen tegen enkele ambtenaren. De bevindingen staan in een onderzoeksrapport dat de gemeente dinsdag openbaar maakte. Vugts nam eind oktober ontslag.

Het feest was in september. Vugts zou een van de ambtenaren tegen haar wil mee hebben genomen naar de dansvloer. Ze durfde daar niet tegenin te gaan, omdat hij wethouder was. Sommige aanwezigen vonden hem te jolig en uitgelaten.

Daarnaast klaagden ambtenaren dat hij hard en confronterend kon overkomen. Dat kwam over als intimiderend en kleinerend. Enkele mederwerkers vinden daarnaast sommige, in de ogen van de wethouder onschuldige, aanrakingen ongewenst en ongepast.

Vugts wijst er in de Gelderlander op dat niemand een officiële klacht heeft ingediend en er niets strafbaars is gebeurd.

Zie ook: