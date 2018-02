'Dag vriend, het ga je goed', collega's in shock door overlijden Arnold

DOETINCHEM - Het bedrijf De Groenmakers uit Doetinchem is geschokt na het overlijden van een medewerker. Arnold (49) uit Wehl overleed dinsdagochtend aan de verwondingen die hij vorige week opliep bij een ernstig ongeluk in Ruurlo.

'Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben wij het bericht ontvangen', schrijft het hoveniersbedrijf over de bestuurder van een veegauto in Berkelland. 'Hij was trots om onderdeel te zijn van De Groenmakers en wij waren trots om Arnold te zien opbloeien. Mocht er in de hemel een veegauto zijn, dan weten we nu zeker dat de paden daar vrij van blad zullen zijn. Dag vriend, het ga je goed.'



Twee mannen uit Hengelo (Overijssel) overleden ter plekke aan hun verwondingen. De 49-jarige man uit Wehl werd met zware verwondingen per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

