Dode kat met elektriciteitskabel om nek gevonden

ARNHEM - De politie Arnhem-Zuid heeft dinsdagavond een dode kat met een elektriciteitskabel om zijn nek gevonden in een groenafvalcontainer.

De lugubere vondst werd rond 18.00 uur gedaan. De container met het dode dier stond aan de Schijndelstraat ter hoogte van de Kroonse wal te Arnhem.

Volgens de politie was de kat al langere tijd dood. Het is niet bekend wie de eigenaar van het beestje is. De dierenpolitie heeft de zaak in onderzoek.

De politie Arnhem-Zuid vraagt mensen met meer informatie om zich te melden via 0900-8844 of via een privebericht op Facebook.