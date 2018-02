KenHem Community genomineerd voor Appeltjes van Oranje

EDE - De KenHem Community, het wijkplatform voor de wijk Kernhem in Ede is door het Oranje Fonds genomineerd voor de ‘Appeltjes van Oranje 2018’.

Via de website Kenhem.com kunnen initiatieven uit de buurt bekend worden gemaakt, kunnen inwoners met elkaar in contact worden gebracht en ideeën worden uitgewisseld. De manier waarop dat gebeurt is voor het Oranje Fonds om het project te nomineren. Het Oranje Fonds stimuleert met de prijs initiatieven die zorgen dat mensen meedoen in de samenleving.

Uit de 10 genomineerden worden drie winnaars gekozen. Zij ontvangen in mei tijdens een feestelijke bijeenkomst op Paleis Noordeinde de prijzen uit handen van Koningin Máxima.