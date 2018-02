Deel dit artikel:











Onderzoek naar nieuw recreatiezwembad Zutphen Foto: Pixabay

ZUTPHEN - Een meerderheid van de gemeenteraad in Zutphen wil dat onderzocht wordt of er een recreatiezwembad kan worden aangebouwd bij het huidige zwembad in de stad.

Het onderzoek moet de kosten en mogelijkheden voor de komst van een nieuw recreatiebad op een rij zetten. Het voorstel van de SP kon rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad. De socialisten wilden een beslissing over het onderzoek, omdat ze verwachten dat het een belangrijke rol gaat spelen in de aanstaande college-onderhandelingen na de verkiezingen op 21 maart. De SP pleit sinds 2012 voor een recreatiebad in de gemeente. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl