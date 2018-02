GLD Stemt was in Tiel: lees het hier terug

RegioTV Tiel stond op de Groenmarkt en verzorgde de radio-uitzending, die straks hieronder te beluisteren is als SoundCloud. Een eigen tv-uitzending met verslag van de bus zal later te zien zijn bij RegioTV Tiel.

De uitzending was in handen van Riny ter Haar en Bert Jacobsen.

Robert van Gaalen blikte tijdens de uitzending terug op wat de politieke gasten vertelden. Hij was zelf jarenlang actief in de Tielse raad, maar stopt er nu mee.

Een aantal politici kwam alvast in de bus en vertelde over de komende campagnetijd: CDA, D66 en de Partij voor de Burgers willen zich volop laten zien in de komende tijd, vertelden zij in de bus.

De politici die langskwamen en/of in de uitzending zaten, hadden een warm onderkomen gezocht en luisterden mee.

Carla Kreuk van de PvdB, Yvonne Stolk van het CDA en Tom Zuidema van D66 gingen daarna met elkaar in debat over de stelling: 'Het gaat goed met Tiel.'

Zuidema is het daar volmondig mee eens. 'Tiel is fors opgeknapt in de laatste jaren, er kunnen dingen beter, zoals het zwerfvuil. Onze basisvoorzieningen, het minimabeleid, dat hebben wij goed geregeld in Tiel.'

Kreuk: 'Dat klopt, maar er zijn ook wat dingen blijven liggen: de wegen zijn niet goed, er ligt afval; we hebben een beter afvalbeleid nodig en er is bezuinigd op speeltuinen en huishoudelijk hulp. Dat zijn basisvoorzieningen die echt op orde moeten zijn. Het minimabeleid moet ook meer ingezet worden op preventie en educatie.'

Zuidema rechts, met daarnaast Stolk en Kreuk

Stolk: 'Het gaat in principe goed, maar het kan altijd beter. Er zijn keuzes gemaakt en ik ben het eens met beiden: het is een zooitje in de stad, het is niet schoon. Daar moet wel heel veel aan verbeterd worden. Ik ben het eens met mevrouw Kreuk om in te zetten op het voorkomen dat mensen in armoede terechtkomen. Daar willen wij ons als CDA hard voor maken.'

Na de eerste drie partijen was het de beurt aan Martin Koning van de ChristenUnie, Marcel Melissen van de VVD en Kamiel Gulikers van de PvdA. Zij praatten over het spaarpotje van de gemeente.

Geld

Zoveel grote projecten: Zinder, de herinrichting van de Waalkade en de Burense Poort. En dan ook nog eens Lingecollege die extra geld vraagt voor de nieuwbouw, terwijl een nieuw zwembad minimaal wordt ingericht. Het mag allemaal wat kosten.

Gulikers van de PvdA: 'Het basiswerk moet blijven lopen, zoals het armoedebeleid en goede woningen bieden.' Melissen van de VVD zegt andere keuzes te maken: 'Mensen die het echt niet kunnen, die moeten wel geholpen blijven worden. Maar de vraag is in welke mate. Wat wel duidelijk is, is dat we in de toekomst minder grote projecten kunnen dragen. Dat betekent: de komende tijd geen spannende grote projecten.'

Melissen rechts, Koning en daarnaast Gulikers

De VVD kijkt op deze manier ook naar de bouw van het Lingecollege. 'We zullen op een slimmere manier naar het bouwplan moeten kijken, om het in het budget te laten passen.'

Koning van de ChristenUnie: 'Wij verzetten ons al enige jaren tegen die grote projecten. Er zijn ook andere manieren om je auto te parkeren', noemt hij de parkeerkelder in de stad als voorbeeld. 'Om daar nu 42 miljoen tegenaan te gooien, vind ik wat gortig.'

Alle drie zijn het er over eens dat goed gekeken moet worden waar geld in wordt gestoken. Wat de CU betreft kan het sowieso allemaal wel wat minder, de PvdA wil ten eerste zijn sociale speerpunten waarborgen en de VVD vindt dat gekeken moet worden naar de haalbaarheid en het kostenplaatje. De partij maakt zich zorgen om het financiële plaatje van Tiel.

Het is gezellig druk bij de bus, een komen en gaan van burgers, politici en buitenlui

Een rondje lokale partijen dan: Frank Groen van de PvdB, Peter van der Lugt van ProTIel en Teus Verduin van Krachtig Tiel. Die laatste partij is een nieuwkomer. Verduin vindt dat er nog wel wat te verbeteren valt aan zijn stad.

Onder meer gastvrijheid noemt hij als voorbeeld. Minder op materiële zaken focussen, maar meer op het welzijn van burgers.

Waarom een nieuwe partij voor Verduin; waarom sloot hij zich niet aan bij een van de andere lokale partijen? Krachtig Tiel wilde eigenlijk meedoen als 50Plus-partij, vertelt Verduin. Dat ketste af, en daarom is Krachtig Tiel ontstaan.

Opnieuw proberen

ProTiel kwam jaren terug de raad binnen met een hoop zetels en heeft daar nu geen enkele zetel meer van over; die raakte de partij kwijt aan intern gekonkel.

De partij wil het nu weer gaan proberen. Van der Lugt: 'We hebben veel nieuwe leden erbij gekregen, we hebben een goede organisatie op poten gezet en veel werk verricht.' ProTiel gaat zich niet nog een keer aan dezelfde steen stoten, verzekert hij.

Zouden ProTiel, Krachtig Tiel en de PvdB met elkaar een coalitie kunnen vormen? 'Alleen bereik je niets' zegt Groen van de PvdB. Verduin van ProTiel: 'Ik vind de PvdB een heel aardige partij. We hebben aan elkaar gesnuffeld. We zullen eens zien hoe de onderhandelingen plaats gaan vinden.'

Van der Lugt wil een sterke oppositie creëren. In de afgelopen jaren was dit teveel versnipperd, vindt hij.

