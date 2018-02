Deel dit artikel:











Flitspaal bij GelreDome 'scoort' het hoogst in Arnhem Foto: RTV Arnhem

ARNHEM - Ben je het afgelopen jaar in Arnhem geflitst? Grote kans dat dit bij het GelreDome is gebeurd. De flitspaal op de kruising Nijmeegseweg en Batavierenweg heeft in 2017 9391 verkeersovertredingen vastgelegd. De flitspaal registreert hardrijders en automobilisten die door rood rijden.

Het ministerie van Justitie heeft de resultaten van alle flitspalen in Nederland gepubliceerd. Daarvan staan er achttien in Arnhem. Die op het Nieuwe Plein, bij de Blauwe Golven, doet met 9370 nauwelijks onder voor zijn collega bij het GelreDome.



Andere veelflitsers staan op de Amsterdamseweg, de Marga Klompélaan en de IJsseloordseweg. De 'Flitskoning van Gelderland' staat ver buiten Arnhem. In Putten heeft een paal bijna 30.000 plaatjes geschoten. De landelijke koploper staat in de Zuid-Hollandse gemeente Westland: daar waren bijna 50.000 chauffeurs de pineut.



In heel Nederland zijn ruim 4 miljoen flitsboetes uitgedeeld. Letterlijk flitsen doen de palen overigens niet meer. In 2016 zijn de meeste analoge palen door digitale vervangen.