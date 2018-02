Hier wil de gemeente Ede 75 miljoen euro voor betalen

EDE - De gemeenteraad van Ede stemt op 8 maart over het krediet van 75,2 miljoen euro voor de bouw van het nieuwe station Ede-Wageningen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft groen licht gegeven voor het benodigde krediet. Daarmee komt het nieuwe station een stap dichter bij de uitvoering. Samen met bijdragen van NS, ProRail, provincie Gelderland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is dan de noodzakelijke financiering geregeld.

Het proces duurde langer dan gepland. Bij de uitwerking van het ontwerp bleek afgelopen najaar dat de bouwkosten waren gestegen en dat er aanpassingen nodig waren om binnen het budget te blijven. In de westelijke perrontunnel vervalt daarom één van de twee voetpaden en de overkapping wordt aan de westzijde iets korter.

Als de gemeenteraad op 8 maart het krediet beschikbaar stelt, volgt de week daarna de besluitvorming door alle partijen. Naar verwachting kan in april gestart worden met de aanbesteding. Als alles volgens planning loopt, kunnen reizigers in 2021 van het nieuwe station gebruikmaken. In 2022 moeten alle werkzaamheden zijn afgerond.