40 dagen geen alcohol-actie 'IkPas' richt zich in Achterhoek op 55-plusser

ARNHEM - Het alcoholgebruik onder 55-plussers is een toenemende zorg van de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Steeds meer ouderen in deze regio drinken meer dan goed voor hen is. Daarom stimuleert de GGD ze mee te doen met de landelijke actie 'IkPas' waarbij deelnemers 30 of 40 dagen geen alcohol drinken.

Volgens Lieke van Dijk van de GGD is de Achterhoek van oudsher een regio waar jong en oud graag een biertje drinkt. 'En bij veel ouderen leeft ook nog de gedachte dat één of twee wijntjes per dag gezond is, terwijl dat al lang achterhaald is.' Bovendien sluipt het er geleidelijk in: 'Een wijntje bij het koken, een wijntje bij het eten, een wijntje voor het slapen gaan. Het wordt vanzelfsprekend.' Steeds meer 55-plussers kloppen aan bij Tactus verslavingszorg of Iriszorg.

Ouderen die veel drinken lopen ook meer risico's. Van Dijk: 'Het kan gevaarlijk zijn in combinatie met medicijnen, ouderen slapen vaak al slecht en door alcoholgebruik wordt dit nog slechter. Ook is de kans op vallen groter.'

Burgemeester past ook

Eén van de deelnemers aan IkPas is burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre. Ze doet al een paar jaar mee met de actie; 'Ja, ik woon en werk in een gemeente waar ze wel van een feestje met een drankje houden. Maar dan is het ook goed om te laten zien dat je verantwoordelijk met alcohol kunt omgaan en dat je niet hoeft te drinken.' Bovendien vertelt ze iedereen die het wil horen dat ze meedoet met IkPas. 'Dan heb je meteen een gesprek over alcoholgebruik.'

Zelf is ze een matige drinker: 'Ik drink hooguit in het weekend, één of twee glaasjes.' Voor haar is meedoen dan ook geen probleem: 'Alleen wordt mijn dochter 21 in die periode. Normaal gesproken zou ik dan wel proosten met een wijntje, nou ja dat wordt nu dan met iets anders.' Meedoen met IkPas is volgens Lieke van Dijk van de GGD heel goed om je bewust te worden van je alcoholgebruik. 'Vaak blijven mensen ook na die 40 dagen minder drinken.'

Samen is beter dan alleen

Van Dijk heeft nog wel een goed tip hoe je die 30 of 40 dagen het beste kunt volhouden: 'Probeer je partner of vrienden ook zo ver te krijgen dat ze meedoen, samen gaat het altijd makkelijker dan alleen. En meld je aan op IkPas.nl daar krijg je ook tips.'