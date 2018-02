Meer dan 600 verkiezingsborden maken in 2 weken

Meer dan 600 borden in twee weken tijd moeten ze voor elkaar zien te boxen. En daar zijn ze in Huissen druk mee. 'Heel druk', lacht directeur Eric Heijting van Bordbusters.

Steeds meer

Ook voor de eigen gemeente Lingewaard maken ze in Huissen verkiezingsborden. En bijvoorbeeld voor Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn, Ede, Culemborg en Westervoort. In totaal voor zo'n vijftig tot zestig gemeenten in Nederland.

En het worden er steeds meer. Gemeenten die niet meer gaan voor houten borden en daar dan posters lijmen, maar complete borden waar alle posters één grote sticker zijn die je op eenmaal locatie zo uit kunt klappen.

(tekst gaat verder onder de video)

Lekker

'Om een idee te geven', vertelt Heijting: 'De vorige verkiezingen hebben we er ongeveer een driehonderd gezet en nu gaan we ruim over de zeshonderd heen'. En die enorme werkdruk zorgt niet voor paniek of stress daar in Huissen, dat vinden ze juist fijn. 'Ja, lekker', grijnst Heijting.