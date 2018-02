Ede gaat hulpkaarten voor nooddiensten verspreiden

EDE - De gemeente Ede gaat donderdag zogeheten hulpkaarten huis-aan-huis verspreiden. Op de kaart kunnen bewoners gegevens invullen die van belang zijn in een noodsituatie.

Door de kaart in te vullen kunnen hulpverleners tijdens een noodsituatie snel contact leggen met familie, vrienden of buren. Ook belangrijke medische gegevens kunnen worden ingevuld, zoals medicijngebruik of een niet-reanimeren verklaring. Op de kaart is ook ruimte om aan te geven waar bepaalde noodzakelijke medicijnen in huis liggen.

De gemeente Ede adviseert de kaart zo volledig mogelijk in te vullen en op een centrale plek in huis te hangen. Bij voorkeur dicht bij de voordeur, in de meterkast.

Op de kaart zitten ook een aantal kleine kaartjes die in de portemonnee passen en kaartjes die aan bijvoorbeeld de buren kunnen worden meegegeven.