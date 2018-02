Kindertherapeut Elise Verheul gaat de theaters in

ARNHEM - Elise Verheul is kindertherapeut, geeft trainingen en begeleid ouders in het opvoeden van hun kind. Ze heeft als missie boze kinderen weer blij te maken en haar theatershow moet daarbij helpen.

Elise kwam vaak dezelfde problemen tegen en besloot daarom op het podium te gaan staan om een voorstelling te geven waarbij ze ouders helpt met het opvoeden. Ze is er van overtuigd dat als ouders in een vroeger stadium over de juiste inzichten en informatie beschikken, veel problemen voorkomen kunnen worden. Op de Facebookpagina van Elise is meer informatie over de voorstelling 'Help Je Boze Kind Blij Te Zijn' te vinden.